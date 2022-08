Esordio casalingo vincente per la Roma, 1-0 alla Cremonese (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - La Roma non fallisce l'appuntamento con l'Esordio casalingo. All'indomani del grave infortunio di Wijnaldum, la squadra di Mourinho batte 1-0 la Cremonese con gol di Smalling e vola a punteggio pieno dopo due giornate. All'Olimpico l'ambiente è delle grandi occasioni e la prima chance per i giallorossi arriva dopo 3': Zaniolo ha spazio al centro, allarga per Abraham che premia il movimento di Pellegrini, Radu chiude sulla scivolata del capitano giallorosso. Sei minuti dopo altra occasione: Dybala inventa una palla d'oro per Abraham, anticipato all'ultimo da Valeri in angolo. Al 18' la Roma torna ad essere pericolosa. E Radu scalda le mani dopo il clamoroso errore che ha deciso la sconfitta con la Fiorentina: l'ex Inter risponde coi pugni al tiro centrale di ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Lanon fallisce l'appuntamento con l'. All'indomani del grave infortunio di Wijnaldum, la squadra di Mourinho batte 1-0 lacon gol di Smalling e vola a punteggio pieno dopo due giornate. All'Olimpico l'ambiente è delle grandi occasioni e la prima chance per i giallorossi arriva dopo 3': Zaniolo ha spazio al centro,rga per Abraham che premia il movimento di Pellegrini, Radu chiude sulla scivolata del capitano giallorosso. Sei minuti dopo altra occasione: Dybala inventa una pd'oro per Abraham, anticipato all'ultimo da Valeri in angolo. Al 18' latorna ad essere pericolosa. E Radu scalda le mani dopo il clamoroso errore che ha deciso la sconfitta con la Fiorentina: l'ex Inter risponde coi pugni al tiro centrale di ...

