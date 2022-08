Erik ten Hag promette di “farcela” al Manchester United prima dello scontro con il Liverpool (Di lunedì 22 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Erik ten Hag è convinto che avrà successo all’Old Trafford, con l’allenatore del Manchester United che afferma di aver superato le partenze traballanti prima e che “farà tutto” di nuovo. La speranza e l’ottimismo che sono seguiti a un promettente pre-campionato sotto la guida del nuovo allenatore sono svaniti durante un inizio di stagione castigo. I giganti dell’Old Trafford hanno iniziato il fine settimana in fondo alla classifica della Premier League dopo che la sconfitta interna per 2-1 contro il Brighton è stata aggravata dall’umiliazione per 4-0 dello scorso fine settimana a Brentford. Man Utd offrirà 67,9 milioni di sterline per Antony (di nuovo) mentre il capo dell’Ajax prende in giro i Red Devils Lo United cercherà di ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 22 agosto 2022) Notizia fresca giunta in redazione:ten Hag è convinto che avrà successo all’Old Trafford, con l’allenatore delche afferma di aver superato le partenze traballantie che “farà tutto” di nuovo. La speranza e l’ottimismo che sono seguiti a unnte pre-campionato sotto la guida del nuovo allenatore sono svaniti durante un inizio di stagione castigo. I giganti dell’Old Trafford hanno iniziato il fine settimana in fondo alla classifica della Premier League dopo che la sconfitta interna per 2-1 contro il Brighton è stata aggravata dall’umiliazione per 4-0scorso fine settimana a Brentford. Man Utd offrirà 67,9 milioni di sterline per Antony (di nuovo) mentre il capo dell’Ajax prende in giro i Red Devils Locercherà di ...

UgoBaroni : RT @sportli26181512: Manchester United, Ten Hag: 'Ronaldo? Rientra nei nostri piani, non ho altro da aggiungere': Il tecnico del Manchester… - sportli26181512 : Manchester United, Ten Hag: 'Ronaldo? Rientra nei nostri piani, non ho altro da aggiungere': Il tecnico del Manches… - sportli26181512 : Anche ten Hag si arrende: Ronaldo può partire a patto che venga sostituito: Adesso a anche Erik ten Hag ha cambiato… - nicecool68 : @Bea_Mary84 Erik ten Hag: 67% di possesso palla, 4 pere prese e zero goal segnati. - zazoomblog : ?? – Erik ten Hag risponde alla pista di Rashford al PSG: “Rimarrà al Manchester United” - #risponde #pista… -