Erdogan sa quali fiches giocare sul tavolo internazionale: e l’Occidente gli dà pieni poteri (Di lunedì 22 agosto 2022) Il pragmatismo di Mario Draghi, che di Recep Tayyip Erdogan disse “è un dittatore con cui bisogna avere a che fare”, dovrebbe essere alla base delle valutazioni strategiche dell’Occidente che si approccia al regime turco. Ma accade spesso che Ue e Usa finiscano per fare un passo indietro rispetto ad Ankara: è accaduto sul dossier migranti, sta accadendo sulla Siria e accadrà anche nel dossier energetico. Dietro le ultime mosse turche in Siria si staglia esattamente questo disegno, che risponde alla natura vetero-ottomana della Patria Blu, la stessa che rivendica diritti assurdi sulle isole greche o sulle acque di Cipro nel silenzio dell’Ue: Erdogan, come 30 anni fa per lo stretto dei Dardanelli, è pienamente consapevole che oggi il suo paese ha delle buone fiches da giocare sul tavolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Il pragmatismo di Mario Draghi, che di Recep Tayyipdisse “è un dittatore con cui bisogna avere a che fare”, dovrebbe essere alla base delle valutazioni strategiche delche si approccia al regime turco. Ma accade spesso che Ue e Usa finiscano per fare un passo indietro rispetto ad Ankara: è accaduto sul dossier migranti, sta accadendo sulla Siria e accadrà anche nel dossier energetico. Dietro le ultime mosse turche in Siria si staglia esattamente questo disegno, che risponde alla natura vetero-ottomana della Patria Blu, la stessa che rivendica diritti assurdi sulle isole greche o sulle acque di Cipro nel silenzio dell’Ue:, come 30 anni fa per lo stretto dei Dardanelli, è pienamente consapevole che oggi il suo paese ha delle buonedasul...

