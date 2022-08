Era ubriaca la soldatessa Usa che ha travolto ragazzo (Di lunedì 22 agosto 2022) La soldatessa americana di 20 anni, che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, nella notte tra sabato e domenica, a Porcia (Pordenone), era ubriaca. L'alcoltest ha dato esito positivo: il tasso ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Laamericana di 20 anni, che ha investito e ucciso undi 15 anni, nella notte tra sabato e domenica, a Porcia (Pordenone), era. L'alcoltest ha dato esito positivo: il tasso ...

repubblica : Pordenone, era ubriaca la militare Usa che ha investito e ucciso un 15enne - claudia_bilotti : RT @Agenzia_Ansa: Era ubriaca la soldatessa statunitense che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, nella notte tra sabato e domenica… - MaurilioVitto : RT @Nonha_stata: Era ubriaca la soldatessa americana che ha investito e ucciso un 15enne. Vengono in Italia a portarci le loro deviazioni. - Rosyfree74 : RT @mariposa034: Stupratore immigrato = animale, chiudiamolo in gabbia per sempre, anzi rimandiamolo al suo paese in catene Stupratore ita… - Virus1979C : La soldatessa americana di 20 anni che ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni, nella notte tra sabato e domeni… -