Era ubriaca la soldatessa Usa che ha travolto e ucciso il ragazzo di 15 anni in bici

(Di lunedì 22 agosto 2022) La tragedia a Pordenone: l'alcoltest ha dato esito positivo, il tasso alcolemico nel sangue della donna era pari a 2,09 grammi per litro, 4 volte il limite consentito

Aveva un tasso alcolemico 4 volte il limite consentito, la soldatessa americana di 20 che ha investito e ucciso il 15enne Giovanni Zanier a Porcia in provincia di Pordenone. Il ragazzino è stato ... Il ministero della Difesa, su richiesta della Base o in autonomia, può lasciare il giudizio agli Usa. La militare era fuori servizio. Le differenze sulla ... Era ubriaca, con un tasso alcolemico di 2.09, la ventenne soldatessa americana che la notte di domenica ha investito e ucciso con la sua macchina Giovanni Zanier di 15 anni a Porcia, vicino a Pordenon ...