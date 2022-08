Era ubriaca la soldatessa americana che ha travolto il 15enne in bici (Di lunedì 22 agosto 2022) E' risultata positiva all'alcol test la soltatessa americana di 20 anni che ieri 21 agosto ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni a Porcia, in provincia di Pordenone. La cittadina americana, incensurata, su disposizione... Leggi su today (Di lunedì 22 agosto 2022) E' risultata positiva all'alcol test la soltatessadi 20 anni che ieri 21 agosto ha investito e ucciso un ragazzo di 15 anni a Porcia, in provincia di Pordenone. La cittadina, incensurata, su disposizione...

