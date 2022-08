Enrico Letta, il miglior alleato di Meloni (senza uno straccio di idee) (Di lunedì 22 agosto 2022) Enrico Letta avrebbe 55 anni ma ne dimostra (almeno) il doppio. Ricorda Fabris, quello di “Compagni di scuola”: ahò, m’arendo; chi dovresti da esse? Ma sono io, Letta. Un po’ scassato, un po’ superato, ma sono io. Solo che il crollo dell’ottavo grado della scala Mercalli non l’ha avuto da solo, lo ha trasmesso al partito. Con lui, il Pd ha vissuto la sua stagione più veterocomunista dai tempi di Togliatti all’hotel Lux: obblighi, divieti, censure, ortodossia, nessuna libertà, zero democrazia. Letta passa per intellettuale, accademico, e lo sarà pure, ma, al netto delle agiografie su Wikipedia, non è che si scorga una grande storia politica e di pensiero: nipote di Gianni, ed è il suo merito maggiore, consigliere di Prodi, e difatti si videro i risultati, ministro ombra del Pd a suo tempo, e anche qui si videro, ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 22 agosto 2022)avrebbe 55 anni ma ne dimostra (almeno) il doppio. Ricorda Fabris, quello di “Compagni di scuola”: ahò, m’arendo; chi dovresti da esse? Ma sono io,. Un po’ scassato, un po’ superato, ma sono io. Solo che il crollo dell’ottavo grado della scala Mercalli non l’ha avuto da solo, lo ha trasmesso al partito. Con lui, il Pd ha vissuto la sua stagione più veterocomunista dai tempi di Togliatti all’hotel Lux: obblighi, divieti, censure, ortodossia, nessuna libertà, zero democrazia.passa per intellettuale, accademico, e lo sarà pure, ma, al netto delle agiografie su Wikipedia, non è che si scorga una grande storia politica e di pensiero: nipote di Gianni, ed è il suo merito maggiore, consigliere di Prodi, e difatti si videro i risultati, ministro ombra del Pd a suo tempo, e anche qui si videro, ...

ricpuglisi : 'E in questa nuova vita mi succede di consegnare il diploma ad una nostra bravissima studentessa, Zawha Arafat, fig… - SusannaCeccardi : Dopo Raffaele #LaRegina un’altra candidata del #Pd attacca #Israele. Continuo a pensare che in #Parlamento non ci p… - BelpietroTweet : Le statistiche britanniche confermano: le restrizioni, rivendicate da Enrico Letta e dal ministro di Leu, sono stat… - SorryNs : RT @luiswithyou: Viva le #Devianze...lo ha affermato quel demente di Enrico Letta. Vogliono giovani deviati, obbedienti, fisicamente deboli… - rita_ciciulla : RT @ilCoperchio: Enrico Letta (PD) ha cinguettato: «Io lo penso e lo dico, Viva Le Devianze.» Cosa si sarà fumato?! -