Eni scopre un giacimento di gas a Cipro. Starace: "Prezzi insensati"

Per Tabarelli di Nomisma dobbiamo "preparaci a vedere altri picchi massimi. Questi andamenti dei Prezzi testimoniano dell'assurdità del sistema. Bisogna intervenire e fare chiudere questa follia di mercato. Su questo tema c'è un'assenza della politica che non interviene. Servirebbe un intervento coraggioso e capace"

