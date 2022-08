classcnbc : +++Eni, importante scoperta di #gas al largo di Cipro. Le stime preliminari indicano circa 2,5 trilioni di piedi c… - Segnale_Orario : RT @ilpost: Eni e TotalEnergies hanno trovato un giacimento di gas naturale al largo di Cipro - DANIELA25208347 : RT @florastr: ENI ANNUNCIA CHE HA SCOPERTO 1IMPORTANTE GIACIMENTO DI GAS AL LARGO DI CIPRO-al pozzo Cronos-1 gestito 50% Eni Cyprus e 50%… - BomprezziMarco : RT @florastr: ENI ANNUNCIA CHE HA SCOPERTO 1IMPORTANTE GIACIMENTO DI GAS AL LARGO DI CIPRO-al pozzo Cronos-1 gestito 50% Eni Cyprus e 50%… - ilpost : Eni e TotalEnergies hanno trovato un giacimento di gas naturale al largo di Cipro -

Il blocco è operato daCyprus con una quota del 50%.è partner con il restante 50%. Le stime preliminari indicano circa 2,5 TCF (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un ...MILANO - Era solo questione di tempo, visto che si tratta di uno dei giacimenti più grandi del mondo. Il gruppo, in questo caso alleato con i francesi di, ha annunciato di aver individuato al largo di Cipro riserve di gas per oltre 70 miliardi di metri cubi all'interno della loro concessione.Le stime preliminari, si legge, "indicano circa 2,5 TCF (trilioni di piedi cubi) di gas in posto, con un significativo potenziale aggiuntivo che verrà valutato con un ulteriore pozzo esplorativo ...Eni e Total hanno scoperto a Cipro un giacimento da oltre 70 miliardi di metri cubi. Possibili nuove risorse di gas per l'Italia ...