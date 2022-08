Energia, rischio raddoppio prezzi il 1° ottobre. Le soluzioni possibili (Di lunedì 22 agosto 2022) E’ di nuovo allarme per il rincaro dei prezzi del gas e dell’elettricità sui mercati internazionali delle materie, prospettando un raddoppio delle tariffe di luce e gas per il prossimo autunno e rincari ancor più incisivi rispetto alle tariffe praticate nel 2020. Un grande grattacapo per il nuovo governo che uscirà dalle elezioni del 25 settembre, che dovrà affrontare rapidamente questa nuova emergenza. (Vedi anche i consigli su come risparmiare sulla bolletta del gas) Verso il raddoppio delle tariffe di luce e gas Il 1° ottobre scatterà l’aggiornamento delle tariffe da parte dell’Arera, che lancia un avvertimento sull’eventualità di “prendere misure ai numeri che si stanno delineando per la fine di settembre”. Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, l’autorità che vigila sul mercato dell’Energia e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 22 agosto 2022) E’ di nuovo allarme per il rincaro deidel gas e dell’elettricità sui mercati internazionali delle materie, prospettando undelle tariffe di luce e gas per il prossimo autunno e rincari ancor più incisivi rispetto alle tariffe praticate nel 2020. Un grande grattacapo per il nuovo governo che uscirà dalle elezioni del 25 settembre, che dovrà affrontare rapidamente questa nuova emergenza. (Vedi anche i consigli su come risparmiare sulla bolletta del gas) Verso ildelle tariffe di luce e gas Il 1°scatterà l’aggiornamento delle tariffe da parte dell’Arera, che lancia un avvertimento sull’eventualità di “prendere misure ai numeri che si stanno delineando per la fine di settembre”. Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, l’autorità che vigila sul mercato dell’e ...

