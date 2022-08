Energia | Mirabelli | ' priorità caro-bollette | Pd vuole tetto a prezzo elettricità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Per gli italiani una delleda affrontare in questo momento è il. Il Pd c'è con proposte serie. Oggi Letta ha presentato 5 punti programmatici, in primis mettere unaldell'. Le famiglie e le imprese vanno aiutate subito, mentre Meloni parla di rimettere in discussione il Pnrr che farebbe perdere all'Italia risorse preziose". Lo dice il senatore Franco, vicepresidente del gruppo Pd, candidato al Senato in Lombardia.