**Energia: Letta, 'tetto prezzo gas a livello nazionale, è emergenza'** (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - Il prezzo dell'energia e del gas è aumentato del mille per cento negli ultimi 12 mesi. Oggi siamo in emergenza. Questo deve essere il tema principale della campagna elettorale altrimenti a fine campagna elettorale ci troveremo con aziende chiuse". Così Enrico Letta a Radio 24. Nel pacchetto di 5 proposte, al primo punto "mettere un tetto al prezzo del gas a livello nazionale" sul modello della Spagna, "un prezzo calmierato", spiega il segretario Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - Ildell'energia e del gas è aumentato del mille per cento negli ultimi 12 mesi. Oggi siamo in. Questo deve essere il tema principale della campagna elettorale altrimenti a fine campagna elettorale ci troveremo con aziende chiuse". Così Enricoa Radio 24. Nel pacchetto di 5 proposte, al primo punto "mettere unaldel gas a" sul modello della Spagna, "uncalmierato", spiega il segretario Pd.

