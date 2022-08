Energia: Bonomi, essere pronti a piano di razionamento (Di lunedì 22 agosto 2022) Sulla questione energetica, come Confindustria "chiediamo di affrontare seriamente e immediatamente la predisposizione di un eventuale piano di razionamento. Dal primo ottobre inizia l'anno termico e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Sulla questione energetica, come Confindustria "chiediamo di affrontare seriamente e immediatamente la predisposizione di un eventualedi. Dal primo ottobre inizia l'anno termico e ...

