Empoli Fiorentina, vergogna dopo il derby: tifoso viola preso a pugni. Il caso (Di lunedì 22 agosto 2022) Grave episodio avvenuto fuori dal Castellani dopo Empoli Fiorentina: tifoso viola picchiato dopo il derby Secondo quanto riporta GoNews.it, un tifoso fiorentino, 52 anni, poco dopo la fine della gara contro l’Empoli, si trovava ieri in un circolo quando tre giovani, che secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbero tifosi dell’Empoli, hanno iniziato ad inveirgli contro per via della maglia viola che indossava. I tre hanno aggredito l’uomo dopo averlo insultato, colpendolo con calci e pugni al volto e lasciandolo a terra prima di fuggire. Trasportato all’Ospedale San Giuseppe di Empoli, l’uomo è stato curato per le ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022) Grave episodio avvenuto fuori dal CastellanipicchiatoilSecondo quanto riporta GoNews.it, unfiorentino, 52 anni, pocola fine della gara contro l’, si trovava ieri in un circolo quando tre giovani, che secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri sarebbero tifosi dell’, hanno iniziato ad inveirgli contro per via della magliache indossava. I tre hanno aggredito l’uomoaverlo insultato, colpendolo con calci eal volto e lasciandolo a terra prima di fuggire. Trasportato all’Ospedale San Giuseppe di, l’uomo è stato curato per le ...

