Empoli | chiesto Kouamé alla Fiorentina | le ultime

CalcioNews24 : L'#Empoli avrebbe chiesto #Kouamé alla #Fiorentina ?? -

L'potrebbe aggiungere un tassello nel reparto offensivo,l'esterno Kouamé alla Fiorentina L'potrebbe aggiungere un tassello nel reparto offensivo,l'esterno Kouamé alla Fiorentina. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ......della Lazio ha lasciato un po' di amaro in bocca per come è arrivata e Sinisa Mihajlovic ha... Juventus 3, Roma 3, *Spezia 3, *Sassuolo 3, *Salernitana 1, *Udinese, *Bologna *Verona e *...L’Empoli potrebbe aggiungere un tassello nel reparto offensivo, chiesto l’esterno Kouamé alla Fiorentina L’Empoli potrebbe aggiungere un ...La Fiorentina esce dal campo di Empoli raccogliendo un solo punto. Nonostante la squadra di Italiano abbia giocato gran parte del secondo tempo in superiorità numerica il risultato non ...