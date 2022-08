Emis Killa | «Siamo governati da ladri» E sulla sicurezza | «Ci vogliono le manganellate»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 22 agosto 2022)controcorrente. Anzi, di più. Dice cose che a sinistra danno un fastidio enorme. Parla del fisco, laddove Pd e compagni sono famosi per aver stangato gli italiani ogni qualvolta sono andati al governo. Parla di, senza la paura di essere etichettato come un borghesuccio. E chiede il pugno di ferro, altra cosa che fa inorridire la sinistra. Certo, il rapper dice quel che pensa di getto, non certo per schierarsi. Però è di per sé una notizia cheabbia un atteggiamento completamente diverso dai suoi “colleghi” del rap, che negli ultimi tempi hanno dato pessime prove nel vivere civilecontro le tasse Il rapper ha inveito su Twitter contro lo Stato italiano per le imposte, che in Italia non sono eque. «Ogni anno in questo periodo ...