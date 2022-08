Emis Killa: “Lo Stato è mio socio al 50% e in cambio cosa mi offre? Un panino alla merd*” (Di lunedì 22 agosto 2022) In queste settimane di intensa campagna elettorale uno dei temi che sta più a cuore ai partiti (e agli italiani) è quello delle tasse. Da Fratelli d’Italia al Pd, passando per il Movimento 5 Stelle alla nuova “coppia” della politica Calenda e Renzi si parla di flat tax, pace fiscale, taglio del cuneo, patrimoniale, cashback fiscale e delle misure da adottare per evitare che il Paese vada in recessione. Inoltre, da oggi, termina la “tregua estiva del fisco”. Infatti ripartono appieno regime versamenti e adempimenti. Insomma una estate amara per milioni di contribuenti e tra questi c’è il rapper Emis Killa, che ha fatto sentire la sua voce, senza peli sulla lingua, come sempre. “Ogni anno in questo periodo si pagano le tasse e mi ricordo di quanto questo Paese sia governato da dei ladri. – ha scritto Emis ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) In queste settimane di intensa campagna elettorale uno dei temi che sta più a cuore ai partiti (e agli italiani) è quello delle tasse. Da Fratelli d’Italia al Pd, passando per il Movimento 5 Stellenuova “coppia” della politica Calenda e Renzi si parla di flat tax, pace fiscale, taglio del cuneo, patrimoniale, cashback fiscale e delle misure da adottare per evitare che il Paese vada in recessione. Inoltre, da oggi, termina la “tregua estiva del fisco”. Infatti ripartono appieno regime versamenti e adempimenti. Insomma una estate amara per milioni di contribuenti e tra questi c’è il rapper, che ha fatto sentire la sua voce, senza peli sulla lingua, come sempre. “Ogni anno in questo periodo si pagano le tasse e mi ricordo di quanto questo Paese sia governato da dei ladri. – ha scritto...

