Embrioni umani artificiali creati per diventare “serbatoi” di organi: il discutibile progetto israeliano (Di lunedì 22 agosto 2022) Renewal Bio, una società di biotecnologia israeliana, è intenzionata a creare Embrioni umani sintetici a partire dalle cellule staminali. Sarebbero un “serbatoio” da cui prelevare tessuti e sangue. L'esperimento è già riuscito con i topi, ora hanno alzato il tiro... Leggi su dday (Di lunedì 22 agosto 2022) Renewal Bio, una società di biotecnologia israeliana, è intenzionata a crearesintetici a partire dalle cellule staminali. Sarebbero un “o” da cui prelevare tessuti e sangue. L'esperimento è già riuscito con i topi, ora hanno alzato il tiro...

PensieroNo : Una startup israeliana produrrà embrioni umani privi di cervello in grembi meccanici per prelevarne gli organi - Digital_Day : 'L'embrione è la migliore macchina per la produzione di organi e la migliore biostampante 3D', ha detto il ricercat… - TemaMarco60 : Una startup israeliana produrrà embrioni umani privi di cervello in grembi meccanici per prelevarne gli organi - lifeonmara : Una compagnia israeliana Renewal Bio vuole creare embrioni umani sintetici che maturano in uteri artificiali da cel… - lifeonmara : @antonioregalado Una compagnia israeliana Renewal Bio vuole creare embrioni umani sintetici che maturano in uteri a… -