Elisabetta Ferracini pazzesca in costume | sempre più fotocopia di mamma Mara Venier

(Di lunedì 22 agosto 2022)è stata una bravissima conduttrice negli Anni ’90. Adesso la sua carriera si è un po’ allontanata dal piccolo schermo, ma continua a presenziare ad eventi importanti televisivi e cinematografici. In questi mesi la figlia disi è concessa qualche tempo per ricaricare le energie prima di tornare alla routine quotidiana … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Donna Glamour

è nata a Venezia il 3 ottobre del 1968 sotto il segno zodiacale della Bilancia ed è frutto dell'amore fra Mara Venier e del suo ex marito, Francescoattore italiano ...Da giovane si è trasferita a Roma, dopo aver incontrato e sposato Francesco, con il quale ha messo al mondo nel 1967. Dopo questa breve ma intensa storia, Maria si risposa con ... Chi sono e cosa fanno i figli di Mara Venier Sapevate che Mara Venier è anche mamma Vi raccontiamo quanti figli ha, chi sono e cosa fanno nella vita privata.Mara Venier ha intenzione di perdere i chili in più e in vacanza si allena ogni mattina Mara Venier ha preso il ritmo giusto, si allena tutte le mattine. E’ in vacanza ma a Santo Domingo le viene semp ...