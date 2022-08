Elezioni ultime notizie. Video dello stupro e «devianze», scontro Meloni-Letta. In Sicilia M5s rompe con il Pd (Di lunedì 22 agosto 2022) scontro Letta-Meloni su un Video postato dalla leader di FdI che ritrae lo stupro di Piacenza. Il leader dem contro il Video Fdi in cui la Meloni annuncia la lotta a «droghe e devianze»: «devianze? Forza società data da ricchezza diversità». Rush finale per le liste: Tremonti sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sgarbi col centrodestra a Bologna contro Casini; il Pd ripesca Ceccanti a Pisa dopo la rinuncia di Fratoianni, capolista Verdi-Si nel proporzionale in Toscana; no di Castelli al collegio di Novara coi dem; Italexit schiera Chiaraluce, dirigente di Casapound capolista nel Lazio Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 agosto 2022)su unpostato dalla leader di FdI che ritrae lodi Piacenza. Il leader dem contro ilFdi in cui laannuncia la lotta a «droghe e»: «? Forza società data da ricchezza diversità». Rush finale per le liste: Tremonti sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sgarbi col centrodestra a Bologna contro Casini; il Pd ripesca Ceccanti a Pisa dopo la rinuncia di Fratoianni, capolista Verdi-Si nel proporzionale in Toscana; no di Castelli al collegio di Novara coi dem; Italexit schiera Chiaraluce, dirigente di Casapound capolista nel Lazio

