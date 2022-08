Elezioni ultime notizie. In Sicilia M5s rompe con Pd e corre da solo con Di Paola. I dem: elettori traditi (Di lunedì 22 agosto 2022) Scontro Letta-Meloni su un video postato dalla leader di FdI che ritrae lo stupro di Piacenza. Rush finale per le liste elettorali: Tremonti sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sgarbi col centrodestra a Bologna contro Casini; il Pd ripesca Ceccanti a Pisa dopo la rinuncia di Fratoianni, capolista Verdi-Si nel proporzionale in Toscana; no di Castelli al collegio di Novara coi dem; Italexit schiera Chiaraluce dirigente di Casapound capolista nel Lazio Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 agosto 2022) Scontro Letta-Meloni su un video postato dalla leader di FdI che ritrae lo stupro di Piacenza. Rush finale per le liste elettorali: Tremonti sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sgarbi col centrodestra a Bologna contro Casini; il Pd ripesca Ceccanti a Pisa dopo la rinuncia di Fratoianni, capolista Verdi-Si nel proporzionale in Toscana; no di Castelli al collegio di Novara coi dem; Italexit schiera Chiaraluce dirigente di Casapound capolista nel Lazio

