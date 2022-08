Elezioni, sulla cultura anche M5s e il terzo polo: tra le ‘calendate’ c’è poco da sognare (Di lunedì 22 agosto 2022) Invece di cominciare a pensare a come arginare i guasti del distrut-turismo, le due coalizioni principali si affronteranno nelle urne il 25 settembre promettendo di non finanziare soltanto le assurde nuove piste da bob a Cortina o gli orribili albergoni, ma anche le iniziative culturali purché finalizzate a battere la grancassa turistico-nazionalista. Non si capisce bene a quale santo votarsi, letteralmente, per convincere la nostra classe politica che la cultura non può essere soltanto del parmigiano da grattare sul turismo. Men che meno dopo un’estate dove il micidiale mix tra caldo, siccità e assalto dei turisti ha messo così a dura prova il fu Belpaese, da Venezia alla costiera amalfitana, dai laghi alle nostre disgraziate montagne. Qui casca pure il cosiddetto “orgoglio identitario“: se diventiamo tutti sempre più ignoranti, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Invece di cominciare a pensare a come arginare i guasti del distrut-turismo, le due coalizioni principali si affronteranno nelle urne il 25 settembre promettendo di non finanziare soltanto le assurde nuove piste da bob a Cortina o gli orribili albergoni, male iniziativeli purché finalizzate a battere la grancassa turistico-nazionalista. Non si capisce bene a quale santo votarsi, letteralmente, per convincere la nostra classe politica che lanon può essere soltanto del parmigiano da grattare sul turismo. Men che meno dopo un’estate dove il micidiale mix tra caldo, siccità e assalto dei turisti ha messo così a dura prova il fu Belpaese, da Venezia alla costiera amalfitana, dai laghi alle nostre disgraziate montagne. Qui casca pure il cosiddetto “orgoglio identitario“: se diventiamo tutti sempre più ignoranti, e ...

GiuseppeConteIT : Miracoli elettorali. Il nostro progetto per un #salariominimo a 9 euro l'ora è stato ostacolato per mesi. Da quando… - direzioneprc : Elezioni, #UnionePopolare deposita le firme a Milano: 'Sono 14715, la festa della democrazia. Ci troverete sulla sc… - sole24ore : ?? Rush finale per le liste elettorali con Tremonti che sarà candidato di Fdi, Lotito al Senato in Molise con Fi, Sg… - ilfattoblog : 'Se queste sono le premesse elettorali dei partiti italiani, figurarsi gli addetti ai lavori come si possano sentir… - ilfattoblog : Elezioni, sulla cultura anche M5s e il terzo polo: tra le ‘calendate’ c’è poco da sognare -