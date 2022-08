(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - “Oggi Giorgia, quella del sono una donna, sono Cristiana, quella che aspira a diventare premier, ha pubblicato un video di una donna stuprata. Non é Lercio, lo ha fatto veramente. Ha ricordato la nazionalità dell'uomo, ha messo l'audio della donna, ci ha fatto sopra campagna elettorale”. Così la vicepresidente della Camera dei deputati Maria Edera, del MoVimento 5 Stelle. “Vi chiedo: se questa donna fosse stata vostra sorella, vostra figlia, vostra madre, come vi sentireste? Giorgia ma non ti vergogni di quello che posti? Del silenzio tuo e del tuo partito quando l'uomo è di pura “razza” italiana? Io sonodal livello a cui siamo arrivati, invito tutti a riflettere sulle scelte che verranno fatte il 25 settembre”, continua. “Non affidatevi agli slogan sull'orgoglio italiano. ...

Il Sannio Quotidiano

M5s, nessuna deroga ai due mandati: ecco chi si ferma Reggio Emilia, 30 luglio 2022 - Maria Edera, per lei, al secondo mandato, non ci sarà la possibilità di un tris... "Ho sempre sposato la linea dei due mandati che è un nostro pilastro fin dal primo V - Day del 2008. E la rispetto oggi". ...Da un lato la conferma della tagliola dei due mandati, che in Emilia - Romagna costerà la ricandidatura a quattro parlamentari: Giulia Sarti, Maria Edera, Vittorio Ferraresi e Michela ... Elezioni: Spadoni (M5S), ‘sconcertata da Meloni, specula su dramma’ Roma, 22 ago. (Adnkronos) – “Oggi Giorgia Meloni, quella del sono una donna, sono Cristiana, quella che aspira a diventare premier, ha pubblicato un video di una donna stuprata. Non é Lercio, lo ha fa ...L’ex sindaca di Torino si fa avanti nonostante le polemiche per i casi giudiziari. Regolamento eluso con interpretazioni accomodanti, difficile l’opzione Raggi ...