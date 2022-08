Elezioni, Sgarbi candidato contro Casini: Ma chiederò a Mattarella di nominarlo senatore a vita (Di lunedì 22 agosto 2022) “Perche’ mi candido? Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E chiedero’ a Mattarella di nominare Casini senatore a vita, il suo posto e’ quello”. Lo dice in un’intervista su ‘Qn’ e in un colloquio con il ‘Corriere della Sera’ Vittorio Sgarbi, candidato nel collegio uninominale di Bologna, al Senato, per il centrodestra, dove avra’ come avversario Pier Ferdinando Casini. Sgarbi riconosce che e’ una sfida dura “ma vedo entusiasmo. E’ una battaglia simbolica, mi metto nei panni dell’elettore Pd, e dico: perche’ dovrei votare il candidato di una coalizione destinata a straperdere? Ero incerto quando mi hanno chiesto di correre, ma poi ho pensato: solo io posso assicurare un futuro all’elettore” aggiunge. In caso di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) “Perche’ mi candido? Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E chiedero’ adi nominare, il suo posto e’ quello”. Lo dice in un’intervista su ‘Qn’ e in un colloquio con il ‘Corriere della Sera’ Vittorionel collegio uninominale di Bologna, al Senato, per il centrodestra, dove avra’ come avversario Pier Ferdinandoriconosce che e’ una sfida dura “ma vedo entusiasmo. E’ una battaglia simbolica, mi metto nei panni dell’elettore Pd, e dico: perche’ dovrei votare ildi una coalizione destinata a straperdere? Ero incerto quando mi hanno chiesto di correre, ma poi ho pensato: solo io posso assicurare un futuro all’elettore” aggiunge. In caso di ...

