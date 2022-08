Elezioni, Salvini ribadisce: Meloni premier? Chi vince è premier (Di lunedì 22 agosto 2022) "Non capisco la domanda perché la risposta mi pare ovvia e banale 'sì', se vince Salvini il premier lo fa Salvini, se vince Berlusconi il premier lo fa Berlusconi...": così il segretario della Lega, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) "Non capisco la domanda perché la risposta mi pare ovvia e banale 'sì', seillo fa, seBerlusconi illo fa Berlusconi...": così il segretario della Lega, ...

La7tv : #lariachetira Pippo @civati risponde a #Conte che rivendicava di essere progressista: 'Non prendo lezioni da chi ha… - vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - martaottaviani : Mini thread agostano sulle #elezioni 1/ È interessante vedere come i canali Telegram russi stanno seguendo la campa… - vintagissimo : Considerando fin quanto in basso siete disposti a sprofondare per qualche voto in più ho una mezza idea che queste… - ConvSocialista : RT @ManuelSantoro_: ?? Per cambiare sistema e società bisogna necessariamente studiare. Non ci sono scorciatoie. Se, invece, volete farvi pr… -