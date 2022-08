Elezioni: Salvini, 'in lista non vip ma chi farà bene in Parlamento' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo vip" in lista " ma a Palermo candidiamo il presidente dell'Unione italiana ciechi, a Bari il presidente di Federanziani, a Napoli un docente universitario" che si occupa "di un ambientalismo non ideologico. Noi non abbiamo volti noti televisivi ma imprenditori, rappresentanti del mondo del volontariato che sapranno fare bene in Parlamento". Così Matteo Salvini a Rtl 102.5. Confermati in lista anche i vertici istituzionali leghisti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Noi non abbiamo vip" in" ma a Palermo candidiamo il presidente dell'Unione italiana ciechi, a Bari il presidente di Federanziani, a Napoli un docente universitario" che si occupa "di un ambientalismo non ideologico. Noi non abbiamo volti noti televisivi ma imprenditori, rappresentanti del mondo del volontariato che sapranno farein". Così Matteoa Rtl 102.5. Confermati inanche i vertici istituzionali leghisti.

