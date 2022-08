Elezioni, Ronzulli consegna le liste di Forza Italia: “Berlusconi tornerà in Senato da cui era stato defenestrato in maniera vergognosa” (Di lunedì 22 agosto 2022) “Finalmente posso dormire una notte intera senza assalti”. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli scherza così con i cronisti all’uscita dal tribunale di Milano dopo la consegna delle liste per la Camera e il Senato. “Siamo noi il vero centro, diffidate delle imitazioni, meglio scegliere l’originale” ha aggiunto Ronzulli confermando che Silvio Berlusconi sarà candidato a Monza all’uninominale del Senato. Un motivo di soddisfazione “non solo politica ma anche umana perché il presidente tornerà in Senato dopo che era stato defenestrato in maniera vergognosa”. Secondo la senatrice, Berlusconi ha accettato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) “Finalmente posso dormire una notte intera senza assalti”. La senatrice diLiciascherza così con i cronisti all’uscita dal tribunale di Milano dopo ladelleper la Camera e il. “Siamo noi il vero centro, diffidate delle imitazioni, meglio scegliere l’originale” ha aggiuntoconfermando che Silviosarà candidato a Monza all’uninominale del. Un motivo di soddisfazione “non solo politica ma anche umana perché il presidenteindopo che erain”. Secondo la senatrice,ha accettato la ...

Trmtv : Elezioni, chiusura delle liste alle 20: in Puglia Dalla Chiesa e Ronzulli tra i capolista - AnsaLombardia : Elezioni: FI, in Lombardia a Senato capilista Cav e Ronzulli. Marta Fascina capolista alla Camera | #ANSA - LiberaInformaz : Riassumiamo le varie posizioni politiche in tema di #Salute e #vita degli #italiani: #centrodestra: Ronzulli o Bas… - simsavit : RT @fuffa46: @RosiPolimeni Non ho mai avuto simpatie perFI e men che meno per le sue deputate,ma stamattina ho ascoltato su RTL la Gelmini… - RosiPolimeni : RT @fuffa46: @RosiPolimeni Non ho mai avuto simpatie perFI e men che meno per le sue deputate,ma stamattina ho ascoltato su RTL la Gelmini… -