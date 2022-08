Elezioni, Rita Dalla Chiesa si candida con Forza Italia in Puglia e viene sommersa dagli insulti sui social (Di lunedì 22 agosto 2022) Rita Dalla Chiesa potrebbe essere il nome nuovo di Forza Italia in vista delle prossime Elezioni del 25 settembre. La sua candidatura non è ancora stata ufficializzata ma i commenti, sia positivi sia negativi, sui social fanno intendere verso la conferma della notizia per l’ex conduttrice di Forum. Elezioni, Rita Dalla Chiesa si candida con Forza Italia in Puglia Nelle ultime ora si è rincorsa la voce di Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto ucciso Dalla mafia a Palermo nel 1982, come candidata capolista al proporzionale ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 agosto 2022)potrebbe essere il nome nuovo diin vista delle prossimedel 25 settembre. La suatura non è ancora stata ufficializzata ma i commenti, sia positivi sia negativi, suifanno intendere verso la conferma della notizia per l’ex conduttrice di Forum.siconinNelle ultime ora si è rincorsa la voce di, figlia del generale Carlo Alberto uccisomafia a Palermo nel 1982, cometa capolista al proporzionale ...

