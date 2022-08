**Elezioni: Renzi, 'destra candida chi ha portato Italia su orlo fallimento nel 2011'** (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "La destra candida chi ci ha portato sull'orlo del fallimento nel 2011. La sinistra chi inneggia all'Unione Sovietica e vota contro la Nato. Il vero voto utile è mandare persone competenti in Parlamento #ItaliaSulSerio #TerzoPolo". Così Matteo Renzi su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Lachi ci hasull'delnel. La sinistra chi inneggia all'Unione Sovietica e vota contro la Nato. Il vero voto utile è mandare persone competenti in Parlamento #SulSerio #TerzoPolo". Così Matteosu twitter.

Giorgiolaporta : Caos a #sinistra dopo il caso #LaRegina: #Pittella ex presidente della Regione #Basilicata va col #TerzoPolo di… - vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - Linkiesta : La surreale guerra del Pd per perdere le elezioni e dare la colpa a Renzi e Calenda I democratici di Letta diventa… - SuperStufo : @AnnaAscani Tra Letta e Renzi hanno tagliato 35miardi alla sanità e ancora occupano poltrone in senato e in parlame… - giannizacchi : @francescagraz1 Ho sempre sperato che il PD non candidasse persone con il rischio che queste, poi, uno volta elette… -