Elezioni | Renzi | ' a breve dettagli su evento a Milano annunciato da Calenda'

Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Per quanto riguarda la Leopolda, abbiamo scelto di rinviare a dopo le Elezioni. Nelle prossime ore, Calenda comunicherà maggiori dettagli sull'evento di Milano del 2 settembre, già annunciato dagli studi de La7 l'altra sera. Per Firenze invece, tenetevi segnata in rosso la data del 1 settembre per un appuntamento più organizzativo che politico". Così Matteo Renzi nelle enews.

