Elezioni regionali Sicilia, Pd: “Da M5S alto tradimento dei siciliani” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “A Giuseppe Conte dico, intanto, che la dignità è mantenere la parola data. E questa rocambolesca giravolta di oggi del suo Movimento è tutt’altro che degna. Quello del M5S è alto tradimento nei confronti dei Siciliani che hanno creduto al fronte progressista”. E’ la reazione durissima del segretario dem Siciliano Anthony Barbagallo alla decisione del leader M5S Giuseppe Conte di rompere l’alleanza con il centrosinistra. “Il Movimento 5 stelle in Sicilia aveva condiviso l’opposizione a Musumeci e in virtù di questo – ricorda Barbagallo – ha sottoscritto un patto per le primarie di coalizione. Hanno garantito il sostegno alla candidata vincitrice, Caterina Chinnici e il Pd aveva detto, più volte nei giorni scorsi, sì a tutte le richieste da loro avanzate. Alcune anche premature per ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “A Giuseppe Conte dico, intanto, che la dignità è mantenere la parola data. E questa rocambolesca giravolta di oggi del suo Movimento è tutt’altro che degna. Quello del M5S ènei confronti deini che hanno creduto al fronte progressista”. E’ la reazione durissima del segretario demno Anthony Barbagallo alla decisione del leader M5S Giuseppe Conte di rompere l’alleanza con il centrosinistra. “Il Movimento 5 stelle inaveva condiviso l’opposizione a Musumeci e in virtù di questo – ricorda Barbagallo – ha sottoscritto un patto per le primarie di coalizione. Hanno garantito il sostegno alla candidata vincitrice, Caterina Chinnici e il Pd aveva detto, più volte nei giorni scorsi, sì a tutte le richieste da loro avanzate. Alcune anche premature per ...

