Elezioni regionali Sicilia, Miccichè: "Pd-M5s separati? Per noi vittoria facile" (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – "M5s e Pd vanno separati in Sicilia? La vittoria è abbastanza facile a questo punto". Così il coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè, durante una conferenza stampa, nella sede del partito a Palermo, per presentare le liste azzurre per la Camera e il Senato, commenta la rottura dell'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, annunciata nel pomeriggio da Giuseppe Conte. "Alcune settimane fa ero stato chiaro – ha ricordato Conte – : quello che vale a Roma vale a Palermo". L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

