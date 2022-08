Elezioni regionali Sicilia, Letta: “Esterrefatto per voltafaccia Conte” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Quando si fanno le primarie, trentamila persone partecipano votano, poi succede quel che succede, c’è un voltafaccia. Sono abbastanza Esterrefatto, mi chiedo se sono rimasto ad un’idea romantica della politica, quella della parola data, si fa una scelta, poi si è coerenti con quella scelta”. Così il segretario del Pd, Enrico Letta, ospite di ‘In onda’ su La7, dopo la decisione del Movimento 5 stelle di presentarsi da solo alle Elezioni in Sicilia. “Conte, Renzi, Calenda: ognuno ha pensato a se stesso piuttosto che all’interesse generale”, scandisce Letta. Nicola Fratoianni invece “ha fatto un’alleanza con i Verdi e il Partito democratico e i Verdi a livello europeo hanno fatto tutte le scelte insieme, la questione ambientale – sottolinea il leader ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Quando si fanno le primarie, trentamila persone partecipano votano, poi succede quel che succede, c’è un. Sono abbastanza, mi chiedo se sono rimasto ad un’idea romantica della politica, quella della parola data, si fa una scelta, poi si è coerenti con quella scelta”. Così il segretario del Pd, Enrico, ospite di ‘In onda’ su La7, dopo la decisione del Movimento 5 stelle di presentarsi da solo allein. “, Renzi, Calenda: ognuno ha pensato a se stesso piuttosto che all’interesse generale”, scandisce. Nicola Fratoianni invece “ha fatto un’alleanza con i Verdi e il Partito democratico e i Verdi a livello europeo hanno fatto tutte le scelte insieme, la questione ambientale – sottolinea il leader ...

borghi_claudio : Bene che ci sia attenzione per chi è candidato dove. Si è capito che in queste elezioni si votano le persone e dat… - berlusconi : Ho presieduto il Comitato di presidenza di Forza Italia, che ha ratificato gli adempimenti in vista delle prossime… - Peppezappulla : RT @TELADOIOLANIUS: Elezioni regionali Sicilia, #Letta : 'Esterrefatto per voltafaccia #Conte ' Doppio #stupro per il PD: prima dall'immigr… - luciavitaglian1 : RT @claudiodamico72: Elezioni regionali in Sicilia, MoVimento 5 Stelle rompe alleanza col Pd: Giuseppe Conte: ?? Volevano infilare in lista… - telodogratis : Elezioni regionali Sicilia, Letta: “Esterrefatto per voltafaccia Conte” -