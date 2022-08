Elezioni regionali Sicilia, Conte: “M5S corre da solo” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “In Sicilia il Movimento 5 Stelle correrà da solo, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”. Giuseppe Conte, leader del M5S, annuncia che il Movimento non sarà alleato col Pd nelle Elezioni regionali 2022 in Sicilia. “Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante il Conte II. Nonostante questo, in Sicilia abbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – “Inil Movimento 5 Stellerà da, per dare riscatto e dignità a tutta l’isola”. Giuseppe, leader del M5S, annuncia che il Movimento non sarà alleato col Pd nelle2022 in. “Alcune settimane fa ero stato chiaro: quello che vale a Roma vale a Palermo. Sappiamo come è andata nella capitale: il Pd ha scelto l’agenda Draghi, rinnegando tutto il lavoro realizzato in direzione progressista durante ilII. Nonostante questo, inabbiamo tentato fino all’ultimo di costruire un percorso comune, anche in considerazione del percorso di partecipazione costruito in occasione delle primarie. Dal Partito democratico, però, ancora una volta non sono giunte risposte ...

