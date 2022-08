Elezioni politiche: Partito democratico, i candidati in Puglia Al voto il 25 settembre (Di lunedì 22 agosto 2022) CAMERA Plurinominale 01 Foggia-Cerignola-Andria Raffaele Piemontese Debora Ciliento Giovanni Vurchio Shady Mohammad Alizadeh Plurinominale 02 Molfetta-Bari Marco Lacarra Anna Maurodinoia Paolo Lattanzio Maria Chiara Addabbo Plurinominale 03 Altamura-Taranto Ubaldo Pagano Francesca Viggiano Sebastiano Stano Barbara Panunzio Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina Claudio Michele Stefanazzi Elisa Mariano Francesco Michele Rogoli Anna Toma Uninominale 01 Foggia Valentina Lucianetti Uninominale 02 Cerignola Raffaele Piemontese Uninominale 03 Andria Sabino Zanni Uninominale 05 Bari Luisa Torsi Uninominale 06 Altamura Domenico Nisi Uninominale 08 Taranto Giampiero Mancarelli Uninominale 09 Lecce Sebastiano Giuseppe Leo SENATO Plurinominale 01 Francesco Boccia Valeria Valente Antonio Misiani Loredana Capone L'articolo Elezioni politiche: ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 agosto 2022) CAMERA Plurinominale 01 Foggia-Cerignola-Andria Raffaele Piemontese Debora Ciliento Giovanni Vurchio Shady Mohammad Alizadeh Plurinominale 02 Molfetta-Bari Marco Lacarra Anna Maurodinoia Paolo Lattanzio Maria Chiara Addabbo Plurinominale 03 Altamura-Taranto Ubaldo Pagano Francesca Viggiano Sebastiano Stano Barbara Panunzio Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina Claudio Michele Stefanazzi Elisa Mariano Francesco Michele Rogoli Anna Toma Uninominale 01 Foggia Valentina Lucianetti Uninominale 02 Cerignola Raffaele Piemontese Uninominale 03 Andria Sabino Zanni Uninominale 05 Bari Luisa Torsi Uninominale 06 Altamura Domenico Nisi Uninominale 08 Taranto Giampiero Mancarelli Uninominale 09 Lecce Sebastiano Giuseppe Leo SENATO Plurinominale 01 Francesco Boccia Valeria Valente Antonio Misiani Loredana Capone L'articolo: ...

