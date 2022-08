Elezioni politiche: Lega, i candidati in Puglia Al voto il 25 settembre (Di lunedì 22 agosto 2022) SENATO Plurinominale 01 Matteo Salvini Annarita Tateo Cosimo Miccoli Francesca Lubelli Uninominale Lecce Roberto Marti CAMERA Plurinominale 01 Foggia-Andria Vannia Gava Joseph Splendido Marianna Natale Luigi Di Leo Plurinominale 02 Bari-Molfetta Rebecca Frassini Roberto Messina Ilaria Antelmi Davide Vox Plurinominale 03 Altamura-Taranto Giacomo Conserva Ilaria Antelmi Luigi Mastrangelo Adriana Balestra Plurinominale 04 Lecce Brindisi Salvato Marcello Di Mattia Vannia Gava Vittorio Zizza Ilaria Antelmi Uninominale U4 Bari Davide Bellomo Uninominale U6 Altamura Rossano Sasso L'articolo Elezioni politiche: Lega, i candidati in Puglia <small class="subtitle">Al voto il 25 settembre</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 agosto 2022) SENATO Plurinominale 01 Matteo Salvini Annarita Tateo Cosimo Miccoli Francesca Lubelli Uninominale Lecce Roberto Marti CAMERA Plurinominale 01 Foggia-Andria Vannia Gava Joseph Splendido Marianna Natale Luigi Di Leo Plurinominale 02 Bari-Molfetta Rebecca Frassini Roberto Messina Ilaria Antelmi Davide Vox Plurinominale 03 Altamura-Taranto Giacomo Conserva Ilaria Antelmi Luigi Mastrangelo Adriana Balestra Plurinominale 04 Lecce Brindisi Salvato Marcello Di Mattia Vannia Gava Vittorio Zizza Ilaria Antelmi Uninominale U4 Bari Davide Bellomo Uninominale U6 Altamura Rossano Sasso L'articolo, iin Alil 25 proviene da Noi Notizie..

