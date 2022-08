Elezioni politiche: Fratelli d’Italia, i candidati in Puglia Al voto il 25 settembre (Di lunedì 22 agosto 2022) CAMERA Plurinominale 01 Foggia–Cerignola-Andria Giandonato La Salandra Chiara Colosimo Davide Galantino Federica De Benedetto Plurinominale 02 Bari-Molfetta Giorgia Meloni Marcello Gemmato Laura Demarzo Matteo Colamussi Plurinominale 03 Altamura-Taranto Marcello Gemmato Lucrezia Mantovani Giovanni Maiorano Federica De Benedetto Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina Raffaele Fitto Lucrezia Mantovani Antonio Maria Gabellone Chiara Saracino Uninominale 01 Foggia Eugenia Roccella Uninominale 03 Andria Mariangela Matera Uninominale 08 Taranto Dario Iaia Uninominale 09 Lecce Saverio Congedo SENATO Plurinominale 01 Giovanbattista Fazzolari Rauti Isabella Rauti Ignazio Zullo Stella Mele Uninominale 01 Foggia Anna Maria Falluchi Uninominale 03 Bari Filippo Melchiorre Uninominale 04 Brindisi Vita Maria Nocco L'articolo Elezioni politiche: ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 22 agosto 2022) CAMERA Plurinominale 01 Foggia–Cerignola-Andria Giandonato La Salandra Chiara Colosimo Davide Galantino Federica De Benedetto Plurinominale 02 Bari-Molfetta Giorgia Meloni Marcello Gemmato Laura Demarzo Matteo Colamussi Plurinominale 03 Altamura-Taranto Marcello Gemmato Lucrezia Mantovani Giovanni Maiorano Federica De Benedetto Plurinominale 04 Brindisi-Lecce-Galatina Raffaele Fitto Lucrezia Mantovani Antonio Maria Gabellone Chiara Saracino Uninominale 01 Foggia Eugenia Roccella Uninominale 03 Andria Mariangela Matera Uninominale 08 Taranto Dario Iaia Uninominale 09 Lecce Saverio Congedo SENATO Plurinominale 01 Giovanbattista Fazzolari Rauti Isabella Rauti Ignazio Zullo Stella Mele Uninominale 01 Foggia Anna Maria Falluchi Uninominale 03 Bari Filippo Melchiorre Uninominale 04 Brindisi Vita Maria Nocco L'articolo: ...

sentonyiwobi : Amici, dopo 4 anni e mezzo intensi e dopo un’esperienza vissuta con l’orgoglio di servire l’Italia, ho manifestato… - Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - davidallegranti : Volano già stracci nel Terzo Polo. Pizzarotti 'La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finis… - Capobianco2005C : RT @FedePizzarotti: La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia. Scoprite qui come mai...… - maximone816 : RT @FedePizzarotti: La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia. Scoprite qui come mai...… -