Elezioni | Pizzarotti rompe con il Terzo polo | Non sarò candidato

(Di lunedì 22 agosto 2022) Altro strappo dell'ex sindaco di Parma dopo quello con il Pd: "Non avevo chiesto e non mi aspettavo una candidatura 'blindata' ma solo di essere messo nelle condizioni di poter gareggiare seriamente. Hanno scelto di salvare l'attuale dirigenza"

davidallegranti : Volano già stracci nel Terzo Polo. Pizzarotti 'La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finis… - lungoparma : Pizzarotti ritira la candidatura: “Non ci sono spazi seri”: “La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 s… - marioricciard18 : RT @minomazz: Quindi #Pizzarotti, unica novità relativa del terzo polo, scarica il terzo polo, perché scaricato dal terzo polo #elezioni - Mario_Deluca_1 : RT @FedePizzarotti: La mia partecipazione alle elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia. Scoprite qui come mai...… - minomazz : Quindi #Pizzarotti, unica novità relativa del terzo polo, scarica il terzo polo, perché scaricato dal terzo polo #elezioni -

Dove l'ex primo cittadino di Parma, Federico, che sui social, annuncia la rottura con il polo di Calenda e Renzi. A cui l'ex primo cittadino rimprovera 'la scelta conservativa e poco ...: non mi candido con Terzo poloElezioni 2022, Pizzarotti fa un passo indietro: "Hanno dato spazio solo ai dirigenti di Azione e Italia Viva, per me non c'era posto".C'è chi ha annunciato da subito il passo indietro. Chi è stato obbligato a farlo. Chi si sacrificherà in un collegio dato per perdente e chi ha rifiutato la ...