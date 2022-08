Elezioni: Pizzarotti, 'non mi candido, in terzo polo scelte conservative e poco coraggio' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "La mia partecipazione alle Elezioni politiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia. Non sarò candidato, non ci sono stati spazi seri nel progetto del terzo polo per candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva. La scelta “conservativa” e poco coraggiosa è stata quella di "salvare l'attuale dirigenza" senza aprirsi a rappresentanti dei territori e di persone che potessero far crescere questo nuovo soggetto. Non c'è stato posto per Gabriele Albertini, non c'è stato posto per Federico Pizzarotti e per altre figure che pure avrebbero a mio parere offerto un importante contributo e un messaggio di apertura e pluralità. Non è stato così, purtroppo le fusioni a freddo realizzate in due settimane hanno queste conseguenze". Lo annuncia su ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "La mia partecipazione allepolitiche del 25 settembre finisce qui, cioè non inizia. Non sarò candidato, non ci sono stati spazi seri nel progetto delper candidature non direttamente collegate ad Azione e Italia Viva. La scelta “conservativa” esa è stata quella di "salvare l'attuale dirigenza" senza aprirsi a rappresentanti dei territori e di persone che potessero far crescere questo nuovo soggetto. Non c'è stato posto per Gabriele Albertini, non c'è stato posto per Federicoe per altre figure che pure avrebbero a mio parere offerto un importante contributo e un messaggio di apertura e pluralità. Non è stato così, purtroppo le fusioni a freddo realizzate in due settimane hanno queste conseguenze". Lo annuncia su ...

