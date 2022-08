Elezioni, Meloni nella bufera dopo aver pubblicato il video di uno stupro (Di lunedì 22 agosto 2022) A un mese dalle Elezioni la polemica fra PD e FdI, i due partiti che si contendono il primato nei sondaggi, subisce un’impennata. In Sicilia, invece, scoppia il caso M5S: il partito di Conte chiude l’alleanza col PD in vista delle regionali, dopo aver fatto le primarie. Sui social media di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e possibile nuova premier a ottobre, dopo le Elezioni, appare un post sulla sicurezza nelle città. Oltre a un messaggio scritto c’è anche un video di un cittadino che ha ripreso una violenza sessuale all’alba del 21 agosto in centro a Piacenza. Foto Ansa/Riccardo Dalle LucheL’uomo, di 27 anni, è stato arrestato dalla polizia: un abitante, avendo udito le grida della donna, ha chiamato il numero di emergenza. Le volanti della questura hanno ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 22 agosto 2022) A un mese dallela polemica fra PD e FdI, i due partiti che si contendono il primato nei sondaggi, subisce un’impennata. In Sicilia, invece, scoppia il caso M5S: il partito di Conte chiude l’alleanza col PD in vista delle regionali,fatto le primarie. Sui social media di Giorgia, leader di Fratelli d’Italia e possibile nuova premier a ottobre,le, appare un post sulla sicurezza nelle città. Oltre a un messaggio scritto c’è anche undi un cittadino che ha ripreso una violenza sessuale all’alba del 21 agosto in centro a Piacenza. Foto Ansa/Riccardo Dalle LucheL’uomo, di 27 anni, è stato arrestato dalla polizia: un abitante, avendo udito le grida della donna, ha chiamato il numero di emergenza. Le volanti della questura hanno ...

ItaliaViva : #Elezioni, @matteorenzi: 'A Palazzo Chigi vogliamo #draghi non la Meloni' - fattoquotidiano : Elezioni, il politologo Pasquino: “Campagna senza idee e senza vita”. E su Meloni: “Con lei l’Italia perderà soldi… - TgLa7 : #Elezioni: #Conte, accordo Letta-Meloni in tv ci esclude 'Accetto invito di #Mentana per un confronto con tutti i leader' - SoniaLaVera : RT @NicolaPorro: ?? Oggi iniziamo con i ritratti di @DelpapaMax nello 'speciale elezioni'. Imperdibile Max su Enrico #Letta ???? - Enzo91264807 : RT @NicolaPorro: ?? Oggi iniziamo con i ritratti di @DelpapaMax nello 'speciale elezioni'. Imperdibile Max su Enrico #Letta ???? -