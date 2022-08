Elezioni | Madia | ' da Meloni atto strumentale vergognoso'

(Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - ", strumentalizzando ciò che di più violento possa accadere a una donna, non può cavarsela con una polemica social. È uneticamente. Proprio durante il Meeting di Rimini mi chiedo come la componente clica dei suoi alleati possa rimanere in silenzio". Lo scrive su Twitter Marianna, deputata e candidata del Pd alla Camera.

Il Sannio Quotidiano

... Marcello Pera , che guiderà il listino per l'al Senato nel collegio Campania 1. Spazio ... Mentre nel Lazio 2 capilista Mariannae Matteo Orfini. Per il Senato a guidare le due liste ...Mentre nel Lazio 2 Marianna(Viterbo) e Matteo Orfini (Frosinone e Latina). D'Elia si scontrerà quindi con la capolista azzurra Annagrazia Calabria. Mentre nel Lazio 2, la capogruppo uscente al ...