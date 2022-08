Elezioni: Lupi, 'da candidati Noi moderati competenza, concretezza, affidabilità' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "'Noi moderati' ha presentato le sue liste in tutta Italia. Noi siamo la proposta politica moderata del centrodestra. Ci presentiamo agli elettori con donne e uomini dotati della competenza, concretezza e affidabilità per il governo del Paese”. Lo dice commentando le liste presentate il capo politico di 'Noi moderati' Maurizio Lupi. "Andando nel dettaglio -spiega- nei collegi plurinominali per la Camera vediamo in Piemonte e nel Lazio la senatrice Paola Binetti; in Liguria l'attuale sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in Friuli Venezia Giulia Maurizio Lupi con l'assessore al comune di Udine Giulia Manzan. Chiara Fazio, figlia dell'ex governatore della Banca d'Italia, è nel collegio del Lazio con Sergio Santoro, già presidente aggiunto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "'Noi' ha presentato le sue liste in tutta Italia. Noi siamo la proposta politica moderata del centrodestra. Ci presentiamo agli elettori con donne e uomini dotati dellaper il governo del Paese”. Lo dice commentando le liste presentate il capo politico di 'Noi' Maurizio. "Andando nel dettaglio -spiega- nei collegi plurinominali per la Camera vediamo in Piemonte e nel Lazio la senatrice Paola Binetti; in Liguria l'attuale sottosegretario alla Salute Andrea Costa, in Friuli Venezia Giulia Mauriziocon l'assessore al comune di Udine Giulia Manzan. Chiara Fazio, figlia dell'ex governatore della Banca d'Italia, è nel collegio del Lazio con Sergio Santoro, già presidente aggiunto ...

