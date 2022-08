Elezioni: Letta, 'video postato da Meloni su stupro indecente' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Il video postato da Meloni su uno stupro è indecente e indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi, non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone". Così Enrico Letta a Radio 24. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Ildasu unoe indecoroso. Invito tutti a fare una campagna elettorale in cui ci si confronti sui temi, non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone". Così Enricoa Radio 24.

