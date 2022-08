Elezioni: Letta, 'liste? strettoia per taglio parlamentari, molto complicato' (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Io sapevo benissimo che sarebbe stato difficile perché per la prima volta si vota con il taglio del numero dei parlamentari. Una strettoria enorme. Non c'è stato il tempo per fare quello che avrei voluto fare ovvero primarie nei territori. Quindi tutto molto complicato". Così Enrico Letta a Radio24. "Io ho ricevuto tante richieste. 'Candida questo sennò va con un altro partito'. Ecco chi fa ricatti di questo genere per me può passare direttamente dall'altra parte". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Io sapevo benissimo che sarebbe stato difficile perché per la prima volta si vota con ildel numero dei. Una strettoria enorme. Non c'è stato il tempo per fare quello che avrei voluto fare ovvero primarie nei territori. Quindi tutto". Così Enricoa Radio24. "Io ho ricevuto tante richieste. 'Candida questo sennò va con un altro partito'. Ecco chi fa ricatti di questo genere per me può passare direttamente dall'altra parte".

