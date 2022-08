Elezioni, Letta: Il video sullo stupro pubblicato da Giorgia Meloni? Indecente (Di lunedì 22 agosto 2022) “Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro e’ un video Indecente e indecoroso”. Lo dice, su Radio 24, il segretario del Pd, Enrico Letta riferendosi al filmato pubblicato su Twitter dalla leader di Fratelli d’Italia su un episodio di violenza sessuale a Piacenza. “Faccio un appello a tutti – aggiunge – per restare dentro i limiti della dignita’ e della decenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) “Ilpostato dasu unoe’ une indecoroso”. Lo dice, su Radio 24, il segretario del Pd, Enricoriferendosi al filmatosu Twitter dalla leader di Fratelli d’Italia su un episodio di violenza sessuale a Piacenza. “Faccio un appello a tutti – aggiunge – per restare dentro i limiti della dignita’ e della decenza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

