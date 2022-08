Elezioni, Letta: Il Pd ha un piano in 5 punti contro il caro energia (Di lunedì 22 agosto 2022) Enrico Letta ha lanciato questa mattina in un’intervista a Radio 24 un pacchetto di cinque proposte del Pd contro il caro energia. Al primo punto il “controllo dei prezzi dell’energia elettrica, con l’introduzione in via transitoria per 12 mesi di un regime di prezzi amministrati per l’energia elettrica attraverso la fissazione di un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità (100 euro/Mwh) per imprese e utenze domestiche”. Ed inoltre “un nuovo contratto ‘luce sociale’ per microimprese e famiglie con redditi medi e bassi con fornitura elettrica prodotta totalmente da fonti rinnovabili e gratuita fino ad un massimo di 1.350 KWh/anno per famiglia (pari al 50% del consumo medio), con prezzi comunque calmierati sulla parte eccedente”. Al terzo punto il “raddoppio del ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) Enricoha lanciato questa mattina in un’intervista a Radio 24 un pacchetto di cinque proposte del Pdil. Al primo punto il “llo dei prezzi dell’elettrica, con l’introduzione in via transitoria per 12 mesi di un regime di prezzi amministrati per l’elettrica attraverso la fissazione di un tetto nazionale al prezzo dell’elettricità (100 euro/Mwh) per imprese e utenze domestiche”. Ed inoltre “un nuovo contratto ‘luce sociale’ per microimprese e famiglie con redditi medi e bassi con fornitura elettrica prodotta totalmente da fonti rinnovabili e gratuita fino ad un massimo di 1.350 KWh/anno per famiglia (pari al 50% del consumo medio), con prezzi comunque calmierati sulla parte eccedente”. Al terzo punto il “raddoppio del ...

