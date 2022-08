**Elezioni: Letta, 'con Meloni, Berlusconi e Tremonti Italia andò su orlo bancarotta'** (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Di quel governo facevano parte Berlusconi, Tremonti e Meloni. In 3anni l'Italia finì sull'orlo della bancarotta. Si dimisero. Ecco i dati. Drammatici. E dietro le cifre ci sono centinaia di magliaia di disoccupati e di aziende che chiusero. Ci vollero anni di sacrifici per risalire". Lo scrive Enrico Letta su twitter pubblicando una card con 'i disastri della destra al governo 2008-2001'. Questi i dati: -3% Pil, tasso di disoccupazione dal 6,8% al 9,5%, debito pubblico dal 106,2% al 119,7%, tasso di disoccupazione giovani dal 21,4% al 31,6%, deficit pubblico dal 2,6% al 3,6%, spesa pubblica corrente dal 43,5% al 45,3%, disuguaglianza di reddito dal 31,7% al 32,7, evasione Iva dal 28,8% al 29,4%. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Roma, 22 ago. (Adnkronos) - "Di quel governo facevano parte. In 3anni l'finì sull'della. Si dimisero. Ecco i dati. Drammatici. E dietro le cifre ci sono centinaia di magliaia di disoccupati e di aziende che chiusero. Ci vollero anni di sacrifici per risalire". Lo scrive Enricosu twitter pubblicando una card con 'i disastri della destra al governo 2008-2001'. Questi i dati: -3% Pil, tasso di disoccupazione dal 6,8% al 9,5%, debito pubblico dal 106,2% al 119,7%, tasso di disoccupazione giovani dal 21,4% al 31,6%, deficit pubblico dal 2,6% al 3,6%, spesa pubblica corrente dal 43,5% al 45,3%, disuguaglianza di reddito dal 31,7% al 32,7, evasione Iva dal 28,8% al 29,4%.

