Elezioni: l’elenco completo dei candidati di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato (Di lunedì 22 agosto 2022) Fratelli d’Italia ha chiuso le liste elettorali e ha pubblicato l’elenco definitivo delle candidature, collegio per collegio, tra uninominali e proporzionali. Ecco l’elenco completo dei candidati. COGNOME NOME Camera UNINOMINALE TESTA GUERINO ABRUZZO U02MELONI GIORGIA ABRUZZO U03 CAIATA SALVATORE BASILICATA U01 FERRO WANDA CALABRIA U03 PECORARO GIUSEPPE CAMPANIA 1 U03 SCHIFONE MARTA CAMPANIA 1 U06 CANGIANO GEROLAMO CAMPANIA 2 U01 GIORGIANNI CARMEN LETIZIA CAMPANIA 2 U02 ROTONDI GIANFRANCO CAMPANIA 2 U04 VIETRI MARIA IMMACOLATA CAMPANIA 2 U05 FOTI TOMMASO EMILIA ROMAGNA U01 DONDI DANIELA EMILIA ROMAGNA U04 ANSALONE DALILA JOLANDA EMILIA ROMAGNA U06 BUONGUERRIERI ALICE EMILIA ROMAGNA U08 MALAGUTI MAURO EMILIA ROMAGNA U09 RIZZETTO WALTER FRIULI VENEZIA GIULIA ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022)ha chiuso le liste elettorali e ha pubblicatodefinitivo delle candidature, collegio per collegio, tra uninominali e proporzionali. Eccodei. COGNOME NOMEUNINOMINALE TESTA GUERINO ABRUZZO U02MELONI GIORGIA ABRUZZO U03 CAIATA SALVATORE BASILICATA U01 FERRO WANDA CALABRIA U03 PECORARO GIUSEPPE CAMPANIA 1 U03 SCHIFONE MARTA CAMPANIA 1 U06 CANGIANO GEROLAMO CAMPANIA 2 U01 GIORGIANNI CARMEN LETIZIA CAMPANIA 2 U02 ROTONDI GIANFRANCO CAMPANIA 2 U04 VIETRI MARIA IMMACOLATA CAMPANIA 2 U05 FOTI TOMMASO EMILIA ROMAGNA U01 DONDI DANIELA EMILIA ROMAGNA U04 ANSALONE DALILA JOLANDA EMILIA ROMAGNA U06 BUONGUERRIERI ALICE EMILIA ROMAGNA U08 MALAGUTI MAURO EMILIA ROMAGNA U09 RIZZETTO WALTER FRIULI VENEZIA GIULIA ...

Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - forzadestra : RT @SecolodItalia1: Elezioni: l’elenco completo dei candidati di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato - SecolodItalia1 : Elezioni: l’elenco completo dei candidati di Fratelli d’Italia alla Camera e al Senato - LaNotiziaQuoti : Tutti i candidati alle prossime elezioni politiche. L'elenco è in aggiornamento #Elezionipolitiche… - FBXII : @Decet_Sperare @claudio_sidoti @EnricoLetta certamente, ma le pseudo 'devianze' della Meloni non prevedevano ciò ch… -