Elezioni, le liste Fratelli d’Italia in Lombardia: Meloni e Tremonti capilista alla Camera (Di lunedì 22 agosto 2022) Fratelli d’Italia ha presentato i nomi dei candidati in Lombardia alla Camera dei Deputati e Senato per le prossime Elezioni del 25 settembre. Giorgia Meloni e’ capolista nel collegio 1 di Lombardia 1 per il plurinominale alla Camera, seguita dal coordinatore cittadino di Milano Stefano Maullu. Per il collegio 2 di Lombardia 1 il capolista e’ l’ex ministro Giulio Tremonti, in corsa anche per l’uninominale alla Camera di Lombardia 9 (Milano centro), seguito da Paola Frassinetti. Per il plurinominale del Senato, nel collegio di Lombardia 2 (Milano) il capolista e’ il vicepresidente del Senato e fondatore di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022)ha presentato i nomi dei candidati indei Deputati e Senato per le prossimedel 25 settembre. Giorgiae’ capolista nel collegio 1 di1 per il plurinominale, seguita dal coordinatore cittadino di Milano Stefano Maullu. Per il collegio 2 di1 il capolista e’ l’ex ministro Giulio, in corsa anche per l’uninominaledi9 (Milano centro), seguito da Paola Frassinetti. Per il plurinominale del Senato, nel collegio di2 (Milano) il capolista e’ il vicepresidente del Senato e fondatore di ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - petergomezblog : Elezioni 2022, anni fa scriveva sui social “Berlusconi amore mio” e attaccava i pentastellati: la candidata m5s Cla… - borghi_claudio : Bene che ci sia attenzione per chi è candidato dove. Si è capito che in queste elezioni si votano le persone e dat… - ledicoladelsud : Elezioni 2022, Fdi completa risiko liste: Meloni ‘front woman’ - Gianni695 : RT @LaNotiziaTweet: Alle elezioni tra intoccabili blindati e vecchi dinosauri resuscitati: da destra a sinistra le liste sono una delusione… -