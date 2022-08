Elezioni, il Pd in Sicilia candida Bobo Craxi, Annamaria Furlan e Peppe Provenzano (Di lunedì 22 agosto 2022) Ci sono Bobo Craxi, l’ex segretaria della Cisl Annamaria Furlan ma anche il vicesegretario nazionale del Pd Peppe Provenzano. Eccoli, i primi nomi dei candidati del Pd in Sicilia. Questa mattina il partito di Letta ha presentato alla Corte d’Appello le liste in Sicilia dei candidati per i collegi plurinominali e uninominali di Camera e Senato per le politiche del prossimo 25 settembre. il figlio dell’ex premier Bettino Craxi correrà a Palermo per la Camera all’uninominale. E ancora: nei collegi plurinominali della Sicilia Occidentale Giuseppe Provenzano è capolista a Palermo, Agrigento-Gela-Marsala, subito dopo c’è l’ex deputata Teresa Piccione, seguita dal deputato ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) Ci sono, l’ex segretaria della Cislma anche il vicesegretario nazionale del Pd. Eccoli, i primi nomi deiti del Pd in. Questa mattina il partito di Letta ha presentato alla Corte d’Appello le liste indeiti per i collegi plurinominali e uninominali di Camera e Senato per le politiche del prossimo 25 settembre. il figlio dell’ex premier Bettinocorrerà a Palermo per la Camera all’uninominale. E ancora: nei collegi plurinominali dellaOccidentale Giuseppeè capolista a Palermo, Agrigento-Gela-Marsala, subito dopo c’è l’ex deputata Teresa Piccione, seguita dal deputato ...

